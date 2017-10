Wieder ein «Double-Double» für Capela

Die Houston Rockets haben im 3. Spiel den 3. Sieg eingefahren. Im texanischen Duell gegen die Dallas Mavericks lieferte der Genfer Clint Capela erneut eine starke Leistung ab.

Die Entscheidung beim ersten Heimspiel der Rockets war bereits nach der Hälfte der Spielzeit gefallen. Houston führte komfortabel mit 23 Punkten Vorsprung (62:39).

Am Ende lautete das Skore 107:91. Capela steuerte bei seinem zweiten «Double-Double» in der noch jungen Saison 13 Punkte und 10 Rebounds bei. Bester Werfer bei Houston war James Harden mit 29 Punkten. Die Rockets sind im Begriff, ähnlich gut in die NBA-Saison zu starten wie in der Saison 2014/15, als sie die ersten 6 Partien allesamt gewannen.

Schöner Sieg für Sefolosha

Erfolgreich verlief der Abend auch für die Utah Jazz mit Thabo Sefolosha. Gegen Oklahoma mit Russell Westbrook feierte das Team aus Salt Lake City einen 96:87-Sieg. Der Waadtländer erzielte 4 Punkte und 4 Rebounds.

Meister Golden State (101:111 gegen Memphis) und Vizemeister Cleveland (93:114 gegen Orlando) mussten eher überraschend als Verlierer vom Parkett.