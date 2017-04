Winterthurs Basketballerinnen schaffen Sensation

Das Frauen-Team des Basketballclubs Winterthur hat völlig überraschend den Schweizer Cup gewonnen. Die Zürcherinnen bezwangen NLA-Leader Elfic Fribourg im Final in Genf mit 61:59 (26:35).

Cinzia Tomezzoli verwandelte 2,1 Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe zum Sieg. Im 3. Viertel hatte das Team von Trainer Daniel Rasljic einen 9-Punkte-Rückstand in einen Vorsprung umgewandelt.

Es war der erste Cupfinal für die Zürcherinnen, die vor 7 Jahren noch in der 3. Liga spielten und erst seit 2015 in der NLA vertreten sind. In der Meisterschaft hatten sie kürzlich gegen Elfic noch mit 69:77 verloren.

Der Männer-Final ist eine reine Westschweizer Angelegenheit. Die Lions de Genève treffen auf Monthey (18:00 Uhr im Livestream auf www.srf.ch/sport).