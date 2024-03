Legende: Ihre Reise in Doha geht weiter Tanja Hüberli steht mit ihrer Partnerin Nina Brunner im Viertelfinal. Archiv IMAGO/CTK Photo

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner steht beim Saisonauftakt in Doha im Viertelfinal. Hüberli/Brunner schlugen in der «Round of 12» die Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth in einem ultra-engen Spiel mit 23:21, 19:21, 25:23.

Vor allem der Entscheidungssatz hatte es in sich: Hüberli/Brunner vergaben mehrere Matchbälle und wehrten mehrere Matchbälle ihrer Gegnerinnen ab. Schliesslich machte das Schweizer Gespann den Sack doch noch zu. Im Viertelfinal (am Freitag um 16:00 Uhr) wartet erneut ein US-Duo: Hüberli/Brunner messen sich mit Sara Hughes/Kelly Cheng.

Vergé-Dépré/Mäder out

Den Sprung in die Runde der besten Acht verpasst haben hingegen Anouk Vergé-Dépré und Joana Mäder. Die Olympia-Bronze-Gewinnerinnen von Tokio 2021 unterlagen Valentina Gottardi/Marta Menegatti aus Italien mit 21:23, 27:29.

Das 3. Schweizer Duo in Doha, Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré, hatte die Koffer bereits nach der Gruppenphase packen müssen.