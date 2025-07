Im Duell der beiden Sieger-Duos der 1. Runde der Gruppe C gewannen Anouk und Zoé Vergé-Dépré gegen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne (GER) 21:18, 22:24, 15:10. In der Kurzentscheidung lagen die Schwestern nie in Rückstand, nachdem sie in Satz 2 für eine Aufholjagd letztlich doch nicht belohnt worden waren.

Auch das Schweizer Männerduo Adrian Heidrich/Jonathan Jordan steht mit weisser Weste da. Der Zürcher und der Basler bestätigten ihren Sieg vom Mittwoch mit einem 21:16, 21:16-Erfolg über Matthew Immers und Ruben Penninga (NED).

In den 1/16-Finals stehen nach je einem Sieg und einer Niederlage Marco Krattiger und Leo Dillier. Sie bezwangen Momme Lorenz und Tilo Rietschel (GER) 21:13, 21:11.

Für Tanja Hüberli und Leona Kernen sowie Yves Haussener und Julian Friedli ist die EM hingegen zu Ende. Hüberli/Kernen verloren den 1/16-Final gegen Mila Konink/Raisa Schoon (NED) 12:21, 19:21. Haussener/Friedli hatten nach der Gruppenphase die Segel streichen müssen.