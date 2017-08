Betschart/Hüberli weiter souverän, Heidrich/Vergé-Dépré mit Umweg

Heute, 10:49 Uhr

Die Schweizer Beachvolleyballerinnen überzeugen auch am zweiten EM-Tag in Lettland mit Siegen. Das Männer-Duo Beeler/Krattiger kann am Abend nachziehen.

Bild in Lightbox öffnen. Sowohl Nina Betschart/Tanja Hüberli als auch Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré konnten nach ihren Auftaktsiegen nachdoppeln. Damit halten alle Schweizer Duos an der EM in Lettland nach 2 Spielen bei ebensovielen Siegen. Während Betschart/Hüberli gegen das litauische Doppel Dumbauskaite/Povilaityte beim 21:12, 21:17 ohne Satzverlust blieben, büssten Heidrich/Vergé-Dépré ihre weisse Weste ein: Gegen Kjölberg/Hjortland (No) ging der Startsatz (16:21) überraschend verloren. Dann drehten die Schweizerinnen aber auf und holten sich die weiteren Sätze (21:16, 15:7) klar. Wie gehts weiter? Um 18 Uhr stehen Betschart/Hüberli Schwaiger/Schützenhöfer (Ö) gegenüber. Heidrich Vergé-Dépré messen sich um dieselbe Zeit mit Sinnema/Stubbe (Ho). Das ebenfalls noch ungeschlagene Männer-Duo Nico Beeler/Marco Krattiger bestreitet um 19 Uhr sein 3. Vorrundenspiel. Gegner sind die Lokalmatadoren und Mitfavoriten Samoilovs/Smedins. Alle Schweizer Duos kämpfen um den Gruppensieg, der den direkten Achtelfinal-Einzug bedeuten würde. In den Playoffs stehen sie bereits sicher. Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 16.8.2017, 23 Uhr

