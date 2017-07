Frauen-Duo in Gstaad weiter in Fahrt

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben ihren Siegeszug beim Heimturnier in Gstaad fortgesetzt. Sie bleiben ungeschlagen und stehen bereits in der Runde der letzten 8.

Der Matchball von Heidrich/Vergé-Dépré 0:21 min, vom 7.7.2017

Die Schweizerinnen schlugen im Achtelfinal die amerikanische Paarung Kelly Claes/Sara Hughes 21:16, 21:16 und zogen in die Viertelfinals ein.

In beiden Sätzen setzten sich Heidrich/Vergé-Dépré erst am Schluss entscheidend ab. Im 1. Durchgang hielten Claes/Hughes bis zum 14:13 mit, im 2. Durchgang bis zum 13:12. Netzspielerin Heidrich brillierte mit total 5 Blocks. Damit baute sie die Führung in der Statistik der besten Blockerinnen des Turniers aus.

Zusatzinhalt überspringen Kein Turnier in Luzern Das World-Tour-Turnier der Beachvolleyballer in Luzern findet nicht statt. Die Absage kommt nicht überraschend. Der Verein Pro Beachvolleyball Luzern, der das Turnier 2015 und 2016 organisiert hat, befindet sich in Nachlassstundung.

Geht es in Gstaad weiter als in Porec?

Nach der bisher besten Leistung des Turniers treffen die beiden Schweizerinnen am Freitagabend um 18:00 Uhr auf die Brasilianerinnen Taiana Lima/Elize Maia. Gegen die Brasilianerinnen spielten Heidrich/Vergé-Dépré noch nie.

Für das Duo ist es der zweite Viertelfinal-Einzug an einem Turnier der höchsten Stufe in Folge. Bereits letzte Woche im kroatischen Porec waren sie in die Runde der letzten 8 vorgestossen. Dort waren sie knapp in drei Sätzen an den Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes gescheitert.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 1.7.2017, 22:20 Uhr