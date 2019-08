Legende: Endstation Sechzehntelfinal für Hüberli/Betschart Das Duo muss sich aus Moskau verabschieden. Freshfocus

Die Vorjahresfinalistinnen Tanja Hüberli und Nina Betschart sind an der Beachvolleyball-EM in Moskau unerwartet früh ausgeschieden. Nach dem 3. Platz in ihrer Gruppe musste das Duo am Freitagmorgen gegen Katarina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig im Sechzehntelfinal ran und unterlag 20:22, 21:19, 13:15.

Im Entscheidungssatz waren die Schweizerinnen gar mit 11:9 und 13:12 in Führung gelegen, ehe sie das Spiel gegen die Österreicherinnen noch aus der Hand gaben. Damit können sie ihren Silber-Exploit vom Vorjahr nicht wiederholen.

Heidrich/Vergé-Dépré gegen Deutschland

Erst am Nachmittag und bereits im Achtelfinal greift das zweite noch vertretene Schweizer Frauen-Duo ein: Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré messen sich mit dem deutschen Duo Kim Behrens/Cinja Tillmann.

Heidrich/Gerson siegreich

Bei den Männern steht mit Adrian Heidrich/Mirco Gerson das erste Schweizer Duo in den Achtelfinals. Der Basler und der Berner bezwangen in ihrem ersten K.o.-Spiel Robin Seidl/Philipp Waller aus Österreich 23:25, 21:19, 16:14.

In der nächsten Runde wartet mit den topgesetzten Norwegern Anders Mol/Christian Sorum eine ungleich schwerere Aufgabe auf die beiden. Der Achtelfinal findet ebenfalls am Freitag statt.

Beeler/Krattiger out

Das zweite Schweizer Männerduo blieb hingegen chancenlos. Nico Beeler und Marco Krattiger verloren den Sechzehntelfinal gegen die Niederländer Christiaan Varenhorst und Steven van de Velde mit 15:21 und 13:21.

Sendebezug: Nachmittagsbulletin auf Radio SRF 3 vom 08.08.2019 um 16:05 Uhr.