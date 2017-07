Gelungener WM-Auftakt für Schweizer Duos

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben an der WM in Wien einen Start nach Mass hingelegt. Auch Nina Betschart und Tanja Hüberli siegten ohne Satzverlust.

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré feierten im ersten Gruppenspiel in Pool H einen klaren Zweisatz-Sieg. Das Schweizer Duo schlug die deutlich schwächer eingestuften Liocadia Manhica/Vanessa Muianga aus Mosambik mit 21:10, 21:8.

Die beiden Afrikanerinnen sind nur die Nummer 48 des Turniers und leisteten gerade mal 23 Minuten Widerstand.

Schwierigere Gegnerinnen warten

Im anderen Gruppenspiel setzten sich Elize Maia/Taiana Lima etwas überraschend in 3 Sätzen gegen die als Nummer 8 gesetzten Barbara/Fernanda durch.

Auf Heidrich/Vergé-Dépré warten mit den beiden brasilianischen Duos am Samstag respektive am Montag deutlich schwierigere Aufgaben.

Tabelle Beachvolleyball Gruppe H 1.

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré (SUI) 1 1 0

2:0 2.

Elize Maia/Taiana Lima (BRA) 1 1 0 2:1 3.

Barbara/Fernanda (BRA) 1 0 1

1:2 4.

Liocadia Manhica/Vanessa Muianga (MOZ) 1 0 1 0:2

Auch Betschart/Hüberli siegreich

Mit Nina Betschart und Tanja Hüberli legten der Gruppe J auch das zweite Schweizer Duo einen gelungenen WM-Start hin. Die beiden Schweizerinnen schlugen die Venezolanerinnen Gabriela Brito/Norisbeth Agudo 21:18, 21:15.

In den anderen beiden Gruppenspielen treffen Betschart/Hüberli am Sonntag auf die Argentinierinnen Maria Zonta/Ana Gallay, die zum Auftakt eine Zweisatz-Niederlage gegen Brandie Wilkerson/Heather Bansley kassierten. Das abschliessende Gruppenspiel gegen die Kanadierinnen steht am Montag an.

Tabelle Beachvolleyball Gruppe J 1.

Brandie Wilkerson/Heather Bansley (CAN) 1 1 0

2:0 1.

Nina Betschart/Tanja Hüberli (SUI) 1 1 0 2:0

3.

Maria Zonta/Ana Gallay (ARG) 1 0 1 0:2 3.

Gabriela Brito/Norisbeth Agudo (VEN) 1 0 1 0:2



Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 27.7.2017, 22:30 Uhr