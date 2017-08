Hartes Los für ungeschlagene Schweizerinnen

Heute, 16:29 Uhr

Trotz 3 Siegen in der Gruppenphase werden es Tanja Hüberli und Nina Betschart an der Beachvolleyball-WM in Wien in den 1/16-Finals nicht leicht haben.

Bild in Lightbox öffnen. Die beiden Schweizerinnen, die in der Gruppe J nur einen Satz abgeben mussten, werden in der ersten K.o.-Runde das Publikum nicht auf ihrer Seite haben: In den 1/16-Finals wird es zum Duell gegen das österreichische Duo Katharina Schützenhofer/Stefanie Schwaiger kommen. Beide Spiele gleichzeitig Anouk Vergé-Dépré/Joana Heidrich, die 2. Schweizer Paarung an der WM, treffen auf die Kasachinnen Tatjana Maschkowa/Bachtjgul Samalikowa. In den Viertelfinals würde dann ein Duell mit dem besten brasilianischen Duo Larissa/Talita drohen. Beide Partien mit Schweizer Beteiligung werden am Mittwoch ab 16:30 Uhr ausgetragen. So qualifizierten sich die Beach-Duos für die 1/16-Finals 3:57 min, aus sportaktuell vom 31.7.2017

fel/bbi