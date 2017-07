Heidrich/Vergé-Dépré verlieren nervenaufreibenden Halbfinal

Heute, 12:31 Uhr, aktualisiert um 13:03 Uhr

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré haben in Gstaad den erstmaligen Einzug in ein Major-Final verpasst. Das Schweizer Duo zog in einer ultraknappen Partie den Kürzeren.

Schweizer Beachduo hauchdünn geschlagen 0:54 min, vom 8.7.2017 Heidrich/Vergé-Dépré verlieren ihren Halbfinal gegen Laboureur/Sude (De) mit 21:15, 21:23, 18:20

Damit spielen die beiden Schweizerinnen um 15:15 Uhr (live auf SRF info) um Platz 3 Der Halbfinal zwischen Heidrich/Vergé-Dépré und Laboureur/Sude war an Spannung kaum zu überbieten. Im 3. Satz lieferten sich die beiden Duos einen äusserst ausgeglichenen Kampf – bis ein Missverständnis den beiden Deutschen den Weg in den Final ebnete. Ärgerliches Missverständnis Beim Stand von 18:18 kam es zwischen Heidrich und Vergé-Dépré zu einem folgenschweren Abspracheproblem. Den darauffolgenden 6. Matchball wussten Laboureur/Sude kurz darauf zu verwerten. Alles hatte so gut begonnen Im 1. Satz hatte alles darauf hingedeutet, dass der Höhenflug von Heidrich/Vergé-Dépré ungebremst weitergeht. Schnell erarbeiteten sich die beiden Schweizerinnen eine 5:1-Führung und liefen nie mehr Gefahr, den Durchgang noch abzugeben. Herrlicher Punkt zu Spielbeginn Schweizerinnen vergeben Matchball Der 2. Satz gestaltete sich in der Folge deutlich ausgeglichener, ehe Laboureur/Sude das Zepter an sich rissen. Zwar kamen die beiden Schweizerinnen nach einem zwischenzeitlichen 12:16-Rückstand noch einmal heran und erspielten sich gar den 1. Matchball, ihre Gegnerinnen drehten den Satz mit 23:21 aber noch zu ihren Gunsten. Spiel um Platz 3 um 15:15 Uhr live Im Spiel um Platz 3 treffen Heidrich/Vergé-Dépré um 15.15 Uhr auf die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes, die den zweiten Halbfinal gegen die Brasilianerinnen Larissa/Talita 16:21, 15:21 verloren. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.07.2017, 10:55 Uhr

