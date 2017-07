Heidrich/Vergé-Dépré verlieren Spiel um Platz 3

Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré verlieren beim Major-Turnier in Gstaad das Spiel um Platz 3. Die Schweizer Beachvolleyballerinnen unterliegen ihren kanadischen Kontrahentinnen deutlich.

Für Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré endete das Major-Turnier der Beachvolleyballerinnen in Gstaad mit zwei Niederlagen und dem 4. Platz. Das Schweizer Duo verlor das Spiel um Platz 3 gegen die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes 15:21, 12:21.

Gemischte Gefühle bei den Schweizerinnen

Kräftezehrender Halbfinal

Bei Heidrich/Vergé-Dépré war die Luft nach dem unglücklich verlorenen Halbfinal vom Samstagmorgen draussen. Dort unterlag das Schweizer Top-Duo den Deutschen Chantal Laboureur und Julia Sude nach 66 Minuten hauchdünn 21:15, 21:23, 18:20. Die Schweizerinnen vergaben im 2. Satz einen Matchball. Die Deutschen gewannen anschliessend überraschend auch den Final gegen Larissa/Talita aus Brasilien.

Dennoch beachtlich

Trotz des unerfreulichen Abschlusses entspricht das Abschneiden einem Erfolg. Besser schnitten Heidrick/Vergé-Dépré an einen Major-Turnier in ihrer jungen gemeinsamen Karriere noch nie ab. Mitte Juni in Den Haag hatten sie bei einem tiefer dotierten Drei-Sterne-Turnier Platz 2 erreicht.

