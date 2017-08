Hüberli/Betschart scheitern im Achtelfinal

Heute, 12:13 Uhr

Die erste Schweizer Beachvolley-Hoffnung an der WM in Wien ist im Achtelfinal ausgeschieden. Tanja Hüberli und Nina Betschart unterlagen den favorisierten Kanadierinnen Pavan/Humana-Paredes in 2 Sätzen.

Bild in Lightbox öffnen. Nach 4 Siegen aus 4 Spielen bedeutet die 1. Niederlage von Tanja Hüberli und Nina Betschart bereits das Aus an der Beachvolleyball-WM in Wien. Im Achtelfinal unterliegt das Schweizer Tandem den formstarken Kanadierinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes mit 17:21 und 21:23. Starkes Comeback ... Nachdem das Schweizer Duo den Startsatz abgeben musste, stellten die Kanadierinnen die Weichen bereits früh im zweiten Satz auf Sieg. Zwischenzeitlich zogen Pavan, die am Netz Block um Block landete, und Humana-Paredes bis auf 12:6 davon. Ein Zusammenstoss der Gegnerinnen war für Hüberli/Betschart aber der Startschuss zu einer sehenswerten Aufholjagd. Die Schweizerinnen kamen dank einer Punkteserie auf 14:14 heran, die Partie schien auf Messers Schneide zu stehen. ... aber kein Happy-End Beim Stand von 20:19 kamen Hüberli/Betschart gar zu einem Satzball. Die Kanadierinnen wehrten diesen jedoch nicht nur ab, sondern verwerteten kurze Zeit später ihrerseit ihren zweiten Matchball zum Einzug in den Viertelfinal. Heidrich/Vergé-Dépré kämpfen um Viertelfinal-Einzug Ein Trumpf bleibt der Schweiz an der WM noch. Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré duellieren sich mit den an Nummer 1 gesetzten Brasilianerinnen Larissa/Talita. Das Spiel können Sie jetzt live im Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App verfolgen. Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 17:30 Uhr, 02.08.17

mlo