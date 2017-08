Schweizer Beach-Duos in den Viertelfinals

Betschart/Hüberli und Heidrich/Vergé-Dépré gewinnen in Hamburg an den World Tour Finals ihre Achtelfinals und qualifizieren sich damit für die nächste Runde.

Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré bezwangen die als Nummer 5 gesetzten Amerikanerinnen Lauren Fendrick/April Ross 21:16, 21:13. In den Viertelfinals treffen sie nun auf die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst aus Deutschland.

Beide Duos spielen am Nachmittag um den Halbfinal

Auch Tanja Hüberli und Nina Betschart setzten sich in der ersten K.o.-Runde in Hamburg in zwei Sätzen durch. Sie bezwangen die als Nummer 8 gesetzten Tschechinnen Kristyna Kolocova/Michala Kvapilova 21:14, 24:22.

Hüberli/Betschart bekommen es nun mit Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes zu tun. Die Kanadierinnen sind in Norddeutschland als Nummer 3 gesetzt. Die Viertelfinals werden bereits heute Nachmittag ausgetragen.