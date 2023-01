Baserga/Hartweg gewinnen Silber an der Heim-EM

Biathlon-EM in Lenzerheide

An der Biathlon-EM in Lenzerheide gewinnen Amy Baserga und Niklas Hartweg in der Single-Mixed-Staffel die Silbermedaille.

Auf der Schlussrunde zeigt Hartweg seine läuferischen Qualitäten und macht noch die entscheidenden Plätze gut.

In der Mixed-Staffel verpasst die Schweiz am Vormittag eine Medaille knapp.

Zum Abschluss der Biathlon-EM in Lenzerheide darf die Schweiz doch noch über eine Medaille jubeln. Amy Baserga und Niklas Hartweg überzeugten in der Single-Mixed-Staffel und liefen auf den 2. Rang. Es ist die erst 3. Medaille der Schweiz an Biathlon-Europameisterschaften überhaupt.

Dabei schien der Podestplatz dem Schweizer Duo in letzter Sekunde noch zu entgleiten. Das letzte Schiessen missglückte Hartweg gehörig, gleich dreimal musste er nachladen. Eine Strafrunde konnte er jedoch verhindern. Sofort setzte er danach zur Aufholjagd an und überholte auf der Schlussrunde doch noch den Moldawier und den Franzosen.

So durfte Hartweg bereits wenige Meter vor dem Ziel jubeln, bevor er Baserga, die mit insgesamt nur 3 Nachladern eine starke Schiess-Leistung zeigte, in die Arme fiel. Der EM-Titel ging an Norwegen, Frankreich sicherte sich den 3. Rang.

Baserga/Hartweg: «Wir haben uns heute wieder super ergänzt»

Mixed-Staffel verpasst Medaille knapp

In der Mixed-Staffel am Vormittag lag die Schweiz bis kurz vor Schluss ebenfalls auf Medaillenkurs. Startläuferin Lea Meier hielt den Rückstand auf die Spitze gering, Lena Häcki-Gross übernahm stark und führte die Schweiz in die Nähe der Medaillen.

Dann übernahm Sebastian Stalder. Und der 25-Jährige lieferte so richtig ab. Schnell auf der Loipe und äusserst sicher am Schiesstand. Weder liegend noch stehend leistete er sich einen Fehlschuss. Dank dem starken Auftritt und dem schnellen Abdrücken überholte er den zuvor an 3. Stelle liegenden Schweden.

Stalder mit überragendem Schiessen

Wiestner vergibt die Podestchancen

Mit der Medaille vor Augen zeigte Serafin Wiestner dann jedoch Nerven. Zeitgleich mit Anton Ivarsson kam er am Schiessstand an. Während der Schwede fehlerfrei blieb, musste Wiestner zuerst dreimal nachladen, bevor er doch in eine Strafrunde musste. So fehlte letztlich genau eine Minute auf das Podest, die Schweiz musste sich mit Rang 4 begnügen.

Der Sieg ging an überlegene Norweger, die im ganzen Rennen nur zweimal nachladen mussten. Deutschland holte sich den 2. Platz.