Legende: Letztlich wurde es Rang 4 für Serafin Wiestner und Co. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

An der Biathlon-EM in Lenzerheide verpasst die Schweiz in der Mixed-Staffel eine Medaille knapp.

Vor dem letzten Schiessen liegt das Schweizer Team auf Bronze-Kurs, Serafin Wiestner unterlaufen dann jedoch zu viele Fehler.

Am Nachmittag bietet sich der Schweiz in der Single-Mixed-Staffel die letzte Chance auf eine EM-Medaille.

In der Mixed-Staffel an der Biathlon-EM in Lenzerheide lag die Schweiz bis kurz vor Schluss auf Medaillenkurs. Startläuferin Lea Meier hielt den Rückstand auf die Spitze gering, Lena Häcki-Gross übernahm stark und führte die Schweiz in die Nähe der Medaillen.

Dann übernahm Sebastian Stalder. Und der 25-Jährige lieferte so richtig ab. Schnell auf der Loipe und äusserst sicher am Schiesstand. Weder liegend noch stehend leistete er sich einen Fehlschuss. Dank dem starken Auftritt und dem schnellen Abdrücken überholte er den zuvor an 3. Stelle liegenden Schweden.

00:23 Video Stalder mit überragendem Schiessen Aus Sport-Clip vom 29.01.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Wiestner vergibt die Podestchancen

Mit der Medaille vor Augen zeigte Serafin Wiestner dann jedoch Nerven. Zeitgleich mit Anton Ivarsson kam er am Schiessstand an. Während der Schwede fehlerfrei blieb, musste Wiestner zuerst dreimal nachladen, bevor er doch in eine Strafrunde musste. So fehlte letztlich genau eine Minute auf das Podest, die Schweiz musste sich mit Rang 4 begnügen.

Der Sieg ging an überlegene Norweger, die im ganzen Rennen nur zweimal nachladen mussten. Deutschland holte sich den 2. Platz.

Hartweg und Baserga im Einsatz

Am Nachmittag geht in Lenzerheide noch der Titelkampf in der Single-Mixed-Staffel über die Bühne. Niklas Hartweg und Amy Baserga vertreten die Schweiz. Ab 13:30 Uhr sind Sie im Livestream bei SRF mit dabei.