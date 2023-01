Legende: Als beste Schweizerin auf Rang 27 Susanna Meinen. Freshfocus/Christian Manzoni

Im Sprint der Biathletinnen bei den EM-Titelkämpfen in Lenzerheide über 7,5 km Skating lief es am Ende auf ein Herzschlagfinale hinaus. Mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden auf die Schwedin Tilda Johansson nach dem Stehendschiessen nahm Anastasia Merkuschina die letzte Runde in Angriff. Je näher die Ukrainerin dem Ziel kam, umso kleiner wurde ihr Vorsprung. Am Ende rettete Merkuschina 0,5 Sekunden über die Ziellinie und konnte sich als neue Europameisterin im Sprint feiern lassen.

00:58 Video Merkuschina rettet ihren Vorsprung über die Ziellinie Aus Sport-Clip vom 27.01.2023. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Hinter Merkuschina und Johansson beendete die Deutsche Vanessa Hinz den Sprint auf dem 3. Rang und sicherte sich Bronze. Als beste Schweizerin klassierte sich Susanna Meinen auf dem 27. Schlussrang. 5 Plätze dahinter lief Lea Meier auf Rang 32, Lydia Hiernickel und Flurina Volken wurden 53. beziehungsweise 59. Somit können alle 4 Schweizerinnen an der morgigen Verfolgung teilnehmen.

Der Sprint der Männer bei der EM in Lenzerheide steht ab 14:00 Uhr auf dem Programm (live im Stream bei SRF).