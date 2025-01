Amy Baserga und Niklas Hartweg schnuppern in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel am Podest, müssen sich aber wegen einer Strafrunde mit Rang 4 begnügen.

Der Sieg geht erstmals in dieser Disziplin an ein finnisches Duo.

Um 14:30 Uhr folgt die Mixed-Staffel mit Sebastian Stalder, Jeremy Finello, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross.

Den möglichen Sprung aufs Podest vergaben Niklas Hartweg und Amy Baserga in Oberhof gleich zu Beginn. Der Schwyzer musste beim ersten Schiessen in die Strafrunde. Anschliessend analysierte er: «Die Klassierung ist okay, wir wissen, dass wir dieses Format beherrschen.» Er habe sich beim ersten Schiessen in Sachen Windstärke verschätzt. «Es ist ärgerlich. Hätte ich alle getroffen, wären wir vorne dabei gewesen.»

Finnland feiert Premiere

In der Folge blieb das Schweizer Duo präzise, musste sich insgesamt nur noch 8 Nachlader notieren lassen und war auch in der Loipe flott unterwegs. Wäre Baserga beim letzten Einfinden im Schiessstand ohne Nachlader geblieben, wäre wohl noch ein Sprint um Rang 3 möglich geworden.

Den Tagessieg sicherte sich in Thüringen erstmals in dieser Disziplin Finnland, das von Suvi Minkkinen und Tero Seppälä vertreten wurde. Knapp 6 Sekunden dahinter folgte Frankreich vor den deutschen Gastgebern (+24,9). Totalen Schiffbruch erlitt Norwegen mit Karoline Knotten und Vebjörn Sörum: 4 (!) Strafrunden bedeuteten nur Rang 8 für die stolze Biathlon-Nation.

So geht's weiter

Die Schweiz kommt in Oberhof am Sonntag zum Abschluss noch zu einem weiteren Auftritt: Um 14:30 Uhr folgt die Mixed-Staffel mit Sebastian Stalder, Jeremy Finello, Aita Gasparin und Lena Häcki-Gross. Anschliessend geht's von Thüringen nach Oberbayern: In Ruhpolding machen sich die «Skijäger» ab Mittwoch auf die Punktejagd.

