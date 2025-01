Amy Baserga und Aita Gasparin überzeugen nach dem Sprint auch in der Verfolgung und laufen auf die Ränge 7 und 8.

Die Französinnen feiern durch Lou Jeanmonnot und Julia Simon einen Doppelsieg, Franziska Preuss (GER) komplettiert das Podest.

Lena Häcki-Gross gelingt der Sprung von Startposition 59 bis auf Rang 14.

Bei den Männern steht um 14:55 Uhr das Staffelrennen an – hier sind Sie live dabei.

Erst am letzten Wochenende lief Amy Baserga bei ihrer Podest-Premiere in Ruhpolding erstmals in die Top 8, nun gelingt ihr dies bereits zum 3. Mal. Nach dem 8. Rang im Sprint vom Donnerstag bestätigte die 24-Jährige ihre gute Form auch in der Verfolgung und überquerte die Ziellinie dank 19 Treffern bei 20 Schüssen als Siebte.

Unmittelbar dahinter durfte sich auch Aita Gasparin über ein tolles Resultat freuen. Die Engadinerin egalisierte mit Rang 8 ihr Bestergebnis im Weltcup. Beide Schweizerinnen verfehlten einzig im letzten Stehend-Anschlag eine Scheibe, die Top 4 wären aber auch bei 20 Treffern ausser Reichweite gelegen.

Legende: Befindet sich rechtzeitig für die WM in Topform Amy Baserga. Imago/CEPix

Grosser Sprung von Häcki-Gross

Mit Lena Häcki-Gross wusste noch eine weitere Schweizerin zu überzeugen. Die 29-Jährige rehabilitierte sich für den völlig verpatzten Sprint und verbesserte sich dank der drittbesten Zeit des Tages von Startposition 59 trotz einem Schiessfehler bis auf Rang 14. Elisa Gasparin beendete das Rennen nach 4 Fehlern am Schiessplatz an 50. Stelle.

An der Spitze feierte die Französin Lou Jeanmonnot einen souveränen Start-Ziel-Sieg. Die 26-Jährige konnte sich beim letzten Schiessen einen Fehler erlauben und siegte 24 Sekunden vor ihrer fehlerfreien Landsfrau Julia Simon. Im Kampf um Platz 3 verhinderte Gesamtweltcup-Leaderin Franziska Preuss einen französischen Dreifach-Sieg. Die Deutsche liess auf der Schlussrunde Jeanne Richard stehen.

Übersicht