Wieder in den Top Ten: Stalder glückt die WM-Hauptprobe

Biathlon-Weltcup in Antholz

Der Schweizer Sebastian Stalder klassiert sich im letzten Weltcup-Rennen vor der Biathlon-WM mit 1 Fehler auf Rang 8.

Der Franzose Quentin Fillon Maillet erlebt im Massenstart von Antholz einen bitteren Tag.

Die Frauen starten um 14:45 Uhr zum Rennen über 12,5 km (hier live).

Der am Freitag 26-jährig gewordene Sebastian Stalder hat seine starke Form in Antholz (ITA) erneut unter Beweis gestellt. Der Zürcher Biathlet lief im Massenstart-Rennen über 15 km mit nur 1 Schiessfehler auf den 8. Rang. Stalder war wegen dem erneuten krankheitsbedingten Ausfall von Niklas Hartweg der einzige Schweizer am Start.

Legende: Scheint bereit für die WM zu sein Sebastian Stalder. Keystone/EPA/ANDREA SOLERO

An der Spitze gab Quentin Fillon Maillet den Sieg auf der letzten Runde aus den Händen. Der Franzose blieb im Gegensatz zu den Norwegern Vetle Christiansen (1 Fehler), Johannes Dale (2) und Vebjorn Sorum (1) fehlerlos, aber musste sich auf der Loipe von allen 3 noch überholen lassen und wurde undankbarer 4.

WM startet in 2 Wochen

Die Biathleten legen nun eine Wettkampf-Pause von 2 Wochen ein. Danach treffen sie sich beim Saison-Höhepunkt vom 4. bis 18. Februar zu den Weltmeisterschaften im biathlon-verrückten Nove Mesto in Tschechien.