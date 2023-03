Legende: Jubeln erneut gemeinsam Tarjei (links) und Johannes Bö. imago images/CTK Photo

Wie im Sprint vom Donnerstag haben die Bö-Brüder auch in der Verfolgung von Nove Mesto (CZE) einen Doppelsieg gefeiert. Johannes Bö siegte erneut absolut souverän vor seinem älteren Bruder Tarjei Bö. Trotz 2 Schiessfehlern kam Überflieger Johannes Bö mit knapp 35 Sekunden Vorsprung ins Ziel und feierte so seinen 17. Einzel-Sieg im Weltcup.

Auf dem 3. Rang landete der Schwede Martin Ponsiluoma. Auf diesem Zwischenrang hatte zwischenzeitlich gar der Schweizer Niklas Hartweg gelegen. Doch nach 2 fehlerfreien Auftritten am Schiessstand musste der 23-Jährige in den Stehendschiessen noch 3 Mal auf die Strafrunde. So landete der Schwyzer letztlich auf dem 12. Rang, was exakt seiner Rangierung im Gesamtklassement entspricht.

Alle Schweizer in den Punkten

Die weiteren Schweizer klassierten sich ausserhalb der Top 30, aber noch allesamt in den Punkten. Sebastian Stalder lief auf den 32., Serafin Wiestner auf den 34. und Joscha Burkhalter auf den 40. Rang.

Nun geht es nahtlos mit der Verfolgung der Frauen weiter (hier live), am Sonntag steht zum Abschluss der Weltcuprennen in Nove Mesto die Single-Mixed-Staffel auf dem Programm (ab 15:10 Uhr live bei SRF).