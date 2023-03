Die Schweizer Mixed Staffel mit Elisa Gasparin, Lena Häcki-Gross, Sebastian Stalder und Serafin Wiestner enttäuscht in Nove Mesto über 4x6 km mit Platz 9.

Frankreich siegt vor Schweden und Weltmeister Norwegen.

Bei Rennhälfte sah es für die Schweiz noch gut aus. Lena Häcki-Gross übergab als 5. mit einem Rückstand von etwas mehr als 10 Sekunden. Zuvor hatte schon Elisa Gasparin an der Spitze mitgehalten. Doch in der Folge ging es rapide bergab: Sebastian Stalder handelte sich im Stehendanschlag eine Strafrunde ein. Und Serafin Wiestner musste sogar zweimal eine Zusatzschleife einlegen, nachdem er liegend gepatzt hatte. Insgesamt verzeichnete die Schweiz ausserdem 15 Nachlader.

Ein gutes Resultat wie bei der ersten Mixed Staffel in dieser Weltcup-Saison in Pokljuka (Rang 4) rückte damit natürlich in weite Ferne. Mit über 3 Minuten Rückstand blieb der Schweiz der 9. Platz.

Frankreich erneut siegreich

Die kleine Kugel für den Disziplinen-Sieg holte sich Frankreich, das schon in Pokljuka triumphiert hatte. Schlussläufer Fabien Claude war dabei das Zünglein an der Waage. Er blieb bei den Schiessen fehlerlos und brachte einen komfortablen Vorsprung von 33 Sekunden auf Schweden ins Ziel. Norwegen lief knapp dahinter auf den 3. Platz. Das Team trat in veränderter Formation als beim WM-Titel in Oberhof an.