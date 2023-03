Biathlon: Weltcup in Östersund

Dorothea Wierer (ITA) gewinnt das Massenstart-Rennen in Östersund.

Als beste Schweizerin klassiert sich Aita Gasparin auf Rang 19.

Das Rennen der Männer gibt es ab 15:55 Uhr live auf SRF info oder hier im Stream.

Julia Simon war in Östersund auf dem besten Weg, ihre Führung im Gesamtweltcup weiter auszubauen. Die Französin führte das 12,5-km lange Rennen durchgehend an und blieb auch am Schiessstand makellos. Ausgerechnet den letzten Schuss setzte Simon jedoch daneben.

Erste Profiteurin von Simons Malheur war Dorothea Wierer. Die Italienerin, die sich am Schiessstand keine Fehler leistete, zog an der Französin vorbei und lief zu ihrem 3. Saisonsieg. Schon im Einzelrennen hatte die Italienerin triumphiert. Simon musste sich hinter Landsfrau Lou Jeanmonnot-Laurent mit Rang 3 begnügen.

00:54 Video Simon setzt den letzten Schuss daneben Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Vom Schweizer Trio gelang Aita Gasparin das beste Resultat. Die Bündnerin traf 19-mal ins Schwarze und klassierte sich auf Rang 19. Gleich dahinter lief Lena Häcki-Gross, die allerdings drei Strafrunden zu absolvieren hatte. Elisa Gasparin lief mit zwei Fehlschüssen auf Platz 25.