Norwegen feiert im 10-km-Sprint in Pokljuka einen Dreifach-Sieg. Niklas Hartweg wird als bester Schweizer 17.

Johannes Thingnes Bö magistral – 2 Schweizer in den Top 20

Biathlon-Weltcup in Pokljuka

Johannes Thingnes Bö hat seine grosse Klasse im 10-km-Sprint von Pokljuka (SLO) einmal mehr unter Beweis gestellt. Der 29-jährige Norweger lief der Konkurrenz förmlich um die Ohren und gewann das Rennen mit einem satten Vorsprung von 48,1 Sekunden.

Zweiter wurde Johannes Thingnes' älterer Bruder Tarjei Bö. Das Podest vervollständigte Sturla Holm Lägreid – ebenfalls ein Norweger –, der 55,6 Sekunden auf die Bestzeit einbüsste. Überhaupt verfügten die Norweger über ein bärenstarkes Team: Alle 6 Athleten klassierten sich unter den besten 15.

Hartweg bester Schweizer

Die Schweizer verpassten ein Spitzenergebnis. Am besten schloss Niklas Hartweg ab, der mit einem Fehlschuss und einem Rückstand von 1:48,40 Minuten 17. wurde. In die Top 20 schaffte es auch Sebastian Stalder als 19. Über Weltcup-Punkte konnten sich zudem Serafin Wiestner (23.) und Jeremy Finello (31.) freuen.

Der Biathlon-Tross bleibt fürs Wochenende in Pokljuka: Am Samstag (ab 11:25 Uhr) geht es mit den beiden Verfolgungsrennen weiter, am Sonntag bilden zwei Staffeln den Abschluss. SRF überträgt alle Rennen live.