Massenstart in Oslo

Biathletin Lena Häcki-Gross gewinnt überraschend den Massenstart am Holmenkollen in Norwegen.

Für die Schweizerin ist es bereits der zweite Weltcupsieg in dieser Saison.

Die 28-Jährige überzeugt in der Loipe und ist mit nur zwei Fehlern eine der besten Schützinnen.

Gross war die Enttäuschung bei Lena Häcki-Gross nach der verpatzten WM, gross war die Enttäuschung auch am Freitag nach der vergebenen kleinen Kristallkugel im Einzelstart. Doch das alles konnte die Engelbergerin am Samstag vergessen. Im Massenstart am Holmenkollen lief Häcki-Gross zu Höchstform auf und kam mit einem Vorsprung von 16,8 Sekunden als Siegerin ins Ziel – und konnte sich dabei sogar den Luxus leisten, sich schon vor der Ziellinie feiern zu lassen.

01:19 Video Das letzte Schiessen und der Zieleinlauf von Häcki-Gross Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Den Grundstein für ihren zweiten Weltcupsieg, im Januar hatte sie in Antholz im Einzel gewonnen, legte sie mit einer soliden Leistung am Schiessstand. Nur zwei Mal verfehlte sie eine Scheibe, nur eine Athletin schoss noch genauer. Vor allem im letzten Anschlag behielt Häcki-Gross die Nerven und räumte alle Scheiben ab. Ihre Konkurrentinnen, allen voran die Französinnen Sophie Chauveau und Julia Simon, patzten und mussten in die Strafrunde.

Für Simon reichte es zumindest noch zu Rang 2. Mit Lou Jeanmonnot belegte eine weitere Französin den 3. Podestplatz.

Baserga fällt zurück

Bei Halbzeit hatte es noch danach ausgesehen, als ob mit Amy Baserga die andere Schweizerin zum Exploit ansetzen könnte. Da lag sie mit 0 Fehlern in Führung. Nach 3 Fehlern beim dritten Schiessen musste sich die 23-Jährige allerdings von ihren Podestambitionen verabschieden.

Auch die Männer messen sich am Samstag noch im Massenstart. Das Rennen können Sie ab 15:20 Uhr live bei SRF verfolgen.