Mit viel Mut an die WM

Die Schweizer strahlen vor der Biathlon-WM in Hochfilzen (Ö) Zuversicht aus. Sie wollen im richtigen Moment ihr Potenzial ausschöpfen. Dies ist bei einem Trio gut für die Top 10 – und vielleicht für mehr.

Gasparin: «Lena bringt Schwung ins Team» Weger: «Es gibt keine Schnellschüsse mehr» Frauen-Naticoach Auchentaller: «Top 10 liegen in Reichweite» Gasparin: «Lena bringt Schwung ins Team» 3:16 min, vom 8.2.2017

Weger: «Es gibt keine Schnellschüsse mehr» 4:40 min, vom 8.2.2017

Frauen-Naticoach Auchentaller: «Top 10 liegen in Reichweite» 2:52 min, vom 8.2.2017

Für das Schweizer Team resultierte im Verlauf des Winters 6 Mal eine Top-10-Klassierung. Um also im 49. Anlauf den Traum von der 1. WM-Medaille im Biathlon wahr werden zu lassen, muss eine Steigerung her.

Was optimistisch stimmt: Der Austragungsort im Tirol war bislang ein erfolgreiches Pflaster. Benjamin Weger, der Teamleader bei den Männern, stand 2011 in Hochfilzen 2 Mal auf dem Podest. Selina Gasparin feierte 2 Jahre später an gleicher Stätte ihren 1. von bislang 2 Weltcup-Triumphen.

Die Leistungsträger aus dem Schweizer Lager zu ihren Zielen:

Selina Gasparin (32)

Über ihre aktuelle Verfassung: «Ich konnte mich nach dem happigen Rennprogramm gut erholen. Allerdings war ich in der Vorbereitung noch krank, doch dies ist jetzt überwunden.»

« Für sie wäre es zu langweilig, wenn sie bei den Rennen zuschauen müsste. » Selina Gasparin

über Tochter Leila

Über das auszumerzende Defizit: «An der Laufform lag es bislang nicht. In der Loipe gehörte ich meist zu den Top 10. Deshalb habe ich Vertrauen in meine Stärke. Nun geht es nur noch darum, zu treffen.»

Über ihre knapp 2 Jahre alte Tochter: «An der WM wird sie erstmals nicht von einer Nanny, sondern von meinen Eltern betreut. Die Rennen wird sie nicht mitverfolgen, das wäre zu langweilig für sie. Aber neben den Wettkämpfen kann ich dank ihr Energie tanken.»

Lena Häcki (21)

Häcki: «Ich will mit einer sauberen Null durchkommen»

Über ihre 1. Elite-WM: «Ich freue mich sehr auf mein Debüt. Das wird ein ganz spezielles Erlebnis.»

Über ihre Aussichten: «Ich will einfach mit mir selbst zufrieden sein. Ich möchte am Schiessstand gut und konzentriert arbeiten und mit einer sauberen Null durchkommen. Die Teilnahme am Massenstart-Rennen zum Abschluss (Top 15) wäre ein grosses Ziel.»

«Ich will einfach mit mir selbst zufrieden sein. Ich möchte am Schiessstand gut und konzentriert arbeiten und mit einer sauberen Null durchkommen. Die Teilnahme am Massenstart-Rennen zum Abschluss (Top 15) wäre ein grosses Ziel.» Über ihren Durchbruch (den sie in dieser Saison schaffte, primär mit Rang 4 im Dezember in der Verfolgung in Östersund – die Redaktion): «Ich konnte mich sukzessive steigern und habe stetig etwas mehr investiert. In diesem Jahr bin ich nun erstmals voll und ganz als Leistungssportlerin unterwegs.»

« Wir haben immer wieder Drucksituationen imitiert. » Benjamin Weger



Benjamin Weger (27)

Über seine Erwartungen: «Die sind hoch. Ich habe bislang eine sehr gute Saison hinter mir mit 3 Top-10-Ergebnissen. Nun strebe ich an, dies so weiterziehen. Ich möchte im Schiessen das hohe Niveau halten und im Laufen gerne noch einen Zacken zulegen.»

«Die sind hoch. Ich habe bislang eine sehr gute Saison hinter mir mit 3 Top-10-Ergebnissen. Nun strebe ich an, dies so weiterziehen. Ich möchte im Schiessen das hohe Niveau halten und im Laufen gerne noch einen Zacken zulegen.» Über seine Fortschritte am Schiessstand: «Ich habe im Sommer sehr viel investiert. Einerseits machte ich vermehrt Trockentraining, was ich vielleicht in den letzten Jahren etwas vernachlässigt habe. Es ging dabei darum, immer wieder Drucksituationen zu imitieren. Andererseits begann ich mit Mentaltraining. Denn ich sagte mir: ‹Es kann nicht sein, dass ich mir jedes Rennen im Liegend-schiessen verbocke›.»

Diese Schweizer Athleten stehen in Hochfilzen auch am Start:

Mario Dolder (26), Jeremy Finello (24), Serafin Wiestner (26)

Aita Gasparin (22), Elisa Gasparin (25)

So überträgt SRF von der Biathlon-WM Donnerstag, 9. Februar

14:35 Uhr

Mixed Staffel

SRF zwei

Freitag, 10. Februar 14:35 Uhr Sprint Frauen

SRF zwei Samstag, 11. Februar

14:40 Uhr

Sprint Männer

SRF zwei Sonntag, 12. Februar

10:20 Uhr

Verfolgung Frauen

SRF zwei 14:40 Uhr

Verfolgung Männer

SRF zwei Mittwoch, 15. Februar

14:20 Uhr

Einzel Frauen

SRF zwei Donnerstag, 16. Februar

14:20 Uhr

Einzel Männer

SRF zwei Freitag, 17. Februar

14:35 Uhr

Staffel Frauen

SRF zwei

Samstag, 18. Februar

14:35 Uhr

Staffel Männer

SRF zwei Sonntag, 20. Februar 11:25 Uhr

Massenstart Frauen

SRF zwei

14:40 Uhr

Massenstart Männer SRF zwei

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell» 03.02.2017 21:50 Uhr