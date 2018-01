Schweizer Biathletinnen gehen leer aus

Heute, 14:26 Uhr

Beim Weltcup-Sprint der Biathletinnen in Oberhof hat Selina Gasparin nicht an ihre beiden Top-6-Platzierung vor Weihnachten in Frankreich anzuknüpfen können. Die Bündnerin blieb wie ihre Teamkolleginnen ohne Punkte.

Bild in Lightbox öffnen. Selina Gasparin, die vor dem Jahreswechsel die Langlauf-Sprint-Etappe der Tour de Ski in Lenzerheide absolviert hatte, kam mit 4 Schiessfehlern bei schwierigen Bedingungen unmittelbar hinter ihrer Teamkollegin Irene Cadurisch nicht über den 47. Rang hinaus. Beste Schweizerin war Elisa Gasparin mit dem 41. Platz. Lena Häcki musste sich nach einem Stockbruch mit Rang 78 begnügen. Die Slowakin Anastasiya Kuzmina feierte derweil ihren dritten Saisonsieg. Die Weltcup-Leaderin setzte sich vor der Finnin Kaisa Mäkäräinen und der Tschechin Veronika Vitkova durch. Für alle drei stand ein Schiessfehler zu Buche.

sda/cud