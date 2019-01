Die Männerstaffel der Skandinavier verweist in Ruhpolding das deutsche Heimteam auf Rang 2. Die Schweiz wird 11.

Norwegen wird in der Staffel seiner Favoritenrolle gerecht

In Topform

Die norwegische Männerstaffel hat erstmals in dieser Saison zugeschlagen. Das Quartett um die Brüder Johannes und Tarjei Bö setzte sich in Ruhpolding mit 13,5 Sekunden Vorsprung auf die deutschen Gastgeber durch. Den 3. Platz holten sich die Franzosen, bei denen sich Simon Desthieux im Sprint gegen Österreichs Schlussläufer Julian Eberhard durchsetzte.

Wiestner zittert, Schweizer verpassen Top 10

Dass das Schweizer Team die Spitzenränge verpassen würde, zeichnete sich schon nach dem allerersten Schiessen ab. Serafin Wiestner patzte am Schiessstand, vergab zwei Nachlader und musste daher zweimal in die Strafrunde. Am Ende resultierte für die Schweizer Rang 11.

Eine Chance auf einen Top-10-Platz erhalten am Samstag an selber Stelle die Schweizerinnen. Lena Häcki und Co. machen sich ab 14:25 Uhr (im Livestream) auf die Jagd.