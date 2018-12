Der Norweger gewinnt in Nove Mesto nach dem Sprint und der Verfolgung auch das Massenstartrennen.

Johannes Thingnes Bö ist derzeit im Biathlon das Mass aller Dinge. Der Norweger, der im Gesamtweltcup deutlich führt, stellte seine Vormachtstellung auch im letzten Wettkampf vor der Weihnachtspause unter Beweis.

Im Massenstartrennen in Nove Mesto über 15 Kilometer zeigte der 25-Jährige am Schiessstand eine makellose Leistung und feierte im 8. Einzelwettkampf bereits den 6. Saisonsieg. Ihm am nächsten kamen Quentin Fillon Maillet (Fr) und Jewgeni Garanitschew (Russ), die allerdings schon mehr als eine halbe Minute verloren.

Weger mit starkem Finish

Benjamin Weger, der einzige Schweizer im Wettkampf, spielte schon früh keine Rolle mehr bei der Vergabe der vorderen Plätze. Nach einem Fehler beim 1. Schiessen und 2 beim 2. lag der Walliser zwischenzeitlich nur auf Rang 24. Nach 2 perfekten Stehendanschlägen verbesserte er sich noch deutlich und beendete das Rennen auf Rang 12.