Der Schwede räumt in der Verfolgung das Feld von hinten auf. Zufrieden sein darf auch Niklas Hartweg.

Weltcup in Nove Mesto

Die Verfolgung über 12,5 km in Nove Mesto (CZE) ist zur Beute von Sebastian Samuelsson geworden. Der Schwede, als 11. ins Rennen gestartet, präsentierte sich am Schiessstand fehlerfrei, räumte 20 von 20 Scheiben ab und lief damit souverän zu seinem ersten Saisonsieg.

Hartweg erneut stark

Dahinter tobte ein Kampf um die weiteren Podestplätze. Diesen entschied der Italiener Tommaso Giacomel, Zweiter im Sprint vom Freitag, für sich. Auf Platz 3 lief Johannes Thingnes Bö (NOR).

Ein engagiertes Rennen zeigte auch Niklas Hartweg. Der 25-Jährige, der im Sprint am Vortag mit Platz 10 überzeugt hatte, verzeichnete nur einen Schiessfehler und durfte sich am Ende über den starken 6. Platz freuen. Auf Sieger Samuelsson verlor Hartweg 1:14 Minuten. Joscha Burkhalter (23.) und Sebastian Stalder (29.) liefen ebenfalls in die Top 30.

Auch die Frauen im Einsatz

Für die Frauen steht am Samstag ebenfalls ein Verfolgungsrennen an. Die Entscheidung über 10 km fällt um 17:45 Uhr (live bei SRF).

Resultate