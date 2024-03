Biathlon: Auch in der Single-Mixed-Staffel überzeugt

Einen Tag nach ihrem Sieg im Massensprint bei der Weltcup-Station in Oslo bleibt Lena Häcki-Gross stark in Form. Erstmals an der Seite von Niklas Hartweg holte die Obwaldnerin für die Schweiz in der Single-Mixed-Staffel einen starken 4. Rang hinaus. Dem laufstarken Duo fehlten mit 2 Fehlschüssen und 8 Nachladern in der Endabrechnung rund 12 Sekunden zum Sprung aufs Treppchen. Der Sieg ging in einem Herzschlagfinale an Norwegen, flankiert werden die «Wikinger» auf dem Podest von Schweden und Finnland.