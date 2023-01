Es wäre alles angerichtet gewesen für Melanie Hasler. Die 24-jährige Aargauerin belegte im Monobob bei Halbzeit den 3. Platz und schielte auf EM-Bronze. Im 2. Lauf leistete sich die von einer Grippe geschwächte Pilotin kurz vor dem Kreisel aber einen Fehler, aufgrund dessen sie viel an Tempo einbüsste.

Am Ende reichte es Hasler zu Platz 4, auf das Podest fehlten 16 Hundertstel. Bereits vor einem Jahr an der EM in St. Moritz war Hasler Vierte geworden. Im Eiskanal von Celerina findet am kommenden Wochenende die WM statt. Direkt hinter Hasler klassierte sich mit Martina Fontanive die zweite Schweizerin.

02:11 Video Hasler verliert im 2. Lauf EM-Bronze aus den Augen Aus Sport-Clip vom 21.01.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Humphries eine Klasse für sich

Den EM-Titel sicherte sich Laura Nolte. Die Deutsche gewann zwar nicht das Rennen, welches auch als Weltcuprennen gewertet wird, war aber mit Abstand beste Europäerin. Der Tagessieg ging an die US-amerikanische Dominatorin Kaillie Humphries, die eine halbe Sekunde schneller war als Nolte. An der WM in St. Moritz wird sie die Frau sein, die es zu schlagen gilt.