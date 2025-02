Debora Annen fährt in Lillehammer/NOR im Zweierbob mit Anschieberin Mara Morell auf den 5. EM-Rang.

Melanie Hasler und Nadja Pasternack werden 6. Laura Nolte (GER) siegt vor zwei weiteren deutschen Schlitten.

Das Viererbob-Rennen der Männer gibt es ab 13:00 Uhr hier live.

Beim Weltcup-Rennen im norwegischen Lillehammer, das gleichzeitig als EM zählte, belegte Debora Annen mit Anschieberin Mara Morell als beste Athletin von Swiss Sliding den guten 5. Rang. Besser war die 22-jährige Schwyzerin im Weltcup zuvor noch nie klassiert gewesen. Der 7. Platz vor rund einem Monat in St. Moritz war bis anhin ihr Bestergebnis. Die Medaillen verpasste das Duo um 0,34 Sekunden.

Melanie Hasler, die am Vortag Silber im Monobob gewonnen hatte, kam im Zweierschlitten in beiden Läufen nicht so richtig auf Touren. Die Aargauerin verlor gemeinsam mit Nadja Pasternack in der Bahn kontinuierlich an Zeit und klassierte sich unmittelbar hinter ihrer Teamkollegin auf dem 6. Rang. 2023 (Silber) und 2024 (Bronze) hatte Hasler das EM-Rennen jeweils auf dem Podest beendet.

An der Spitze feierte Deutschland einen totalen Triumph. Monobob-Europameisterin Laura Nolte doppelte nach und holte mit Anschieberin Leonie Kluwig auch im Zweierbob den Titel. Das Duo setzte sich 0,02 Sekunden vor seinen Landsfrauen Kim Kalicki und Leonie Fiebig durch. Mit Lisa Buckwitz und Kira Lipperheide grüsste auch vom dritten Platz auf dem Podium ein deutscher Schlitten.

Resultate