Michael Vogt schiebt sich beim zweiten Weltcup-Rennen im Zweierbob noch auf Rang 12. Cédric Follador wird nur 19.

Der Sieg in Innsbruck geht wie schon beim Auftakt in Cortina an Johannes Lochner aus Deutschland.

Die Frauen sind im Monobob im Einsatz. Die beiden Läufe (13:15 Uhr/14:45 Uhr) gibt es live bei SRF.

Dank einer klaren Leistungssteigerung schaute für Michael Vogt und Amadou Ndiaye auf der umgebauten Bahn in Innsbruck am Ende immerhin noch Rang 12 heraus – nach Platz 18 im ersten Lauf. Im zweiten Durchgang konnte der mit Rückenproblemen angetretene Vogt beim Start Zeit gutmachen und sich insgesamt um 3 Zehntel verbessern. Trotz der Schadensbegrenzung ist das Ergebnis für Vogt nach Rang 9 zum Auftakt in Cortina eine weitere Enttäuschung.

Eine solche erlebten auch die anderen beiden Schweizer Schlitten. Cédric Follador und Dominik Schläpfer hatten es als 20. gerade noch in den zweiten Lauf geschafft, in welchem dank einer leichten Verbesserung Schlussrang 19 resultierte. Der Zweierbob von Timo Rohner und Enrico Güntert blieb gar im ersten Durchgang hängen.

An der Spitze präsentierte sich das gleiche Bild wie bereits in Cortina – die Deutschen feierten einen Dreifachsieg. Johannes Lochner gewann vor Francesco Friedrich und Adam Ammour.