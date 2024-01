Melanie Hasler fährt beim Heim-Weltcup in St. Moritz im Monobob auf Rang 5.

Die Männer sind am Samstag im Zweierbob am Start (ab 13:00 Uhr im SRF-Livestream).

Die Oberschenkelverletzung, die sich Melanie Hasler an Silvester an den Schweizer Meisterschaften zugezogen hatte, hinderte sie nicht an einem weiteren Spitzenresultat. In St. Moritz wurde die 25-Jährige gute Fünfte, bei Halbzeit hatte sich noch auf Platz 6 gelegen.

01:30 Video Der 2. Lauf von Melanie Hasler Aus Sport-Clip vom 13.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden.

Am Start hielt Hasler jeweils gut mit, das zweite Podest nach La Plagne zum Saisonauftakt (2.) verpasste sie am Ende um 38 Hundertstel. Am Sonntag bietet sich der ehemaligen Volleyballerin im Zweier nochmals eine Chance.

An einem kalten Wintertag wie aus dem Bilderbuch feierten die Deutschen Lisa Buckwitz und Laura Nolte den erwarteten Doppelsieg. Das Podest vervollständigt die Australierin Breeana Walker.