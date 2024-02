Melanie Hasler liegt bei Halbzeit an der Monobob-WM bereits ein gutes Stück hinter den Medaillenrängen zurück.

Bob-WM in Winterberg

Beim Auftakt zur Bob-WM in Winterberg haben die Schweizerinnen im Monobob nicht überzeugen können. Teamleaderin Melanie Hasler, die in dieser Disziplin in dieser Saison bereits einen Podestplatz vorzuweisen hat, liegt nach 2 von 4 Läufen nur auf dem 11. Rang. Auf die Führende Lisa Buckwitz fehlen bereits 62 Hundertstel. Hinter der Deutschen belegen Elana Meyers Taylor (USA) und Breeana Walker (AUS) die Medaillenränge.

Nach dem 1. Durchgang hatte Hasler noch auf dem 8. Rang gelegen, im 2. Lauf verlor sie aber noch einmal drei Plätze. Der Rückstand der Aargauerin auf das Podest beträgt 0,56 Sekunden. In den Kampf um die Medaillen wird Hasler damit wohl nicht mehr eingreifen können.

Die zweite Schweizerin, Juniorinnen-Weltmeisterin Debora Annen, zeigte nur eine Woche nach ihrem Weltcup-Debüt zwei solide Läufe und belegt damit Rang 14. Die Entscheidung an der Monobob-WM fällt am Sonntag ab 09:15 Uhr (live bei SRF).

Männer am Nachmittag

Ab 13:00 Uhr starten auch die Männer mit dem Zweierbob-Bewerb in die Weltmeisterschaft. Die Schweiz ist mit drei Schlitten vertreten. Bei SRF können Sie die ersten zwei Läufe am Samstag mitverfolgen. Am Sonntag findet dann die Entscheidung mit den Läufen 3 und 4 statt.