Legende: Muss sich weiter gedulden Moto-2-Fahrer Tom Lüthi. imago images

Motorrad: Zwei weitere Rennen verschoben

Mit den Grossen Preisen von Italien in Mugello (29.5 - 31.5) und Katalonien in Barcelona (5.6 - 7.6) müssen in der Motorrad-WM 2 weitere Renn-Wochenenden wegen des Coronavirus verschoben werden. Wann die beiden GPs nachgeholt werden, ist noch nicht bekannt. Stand jetzt würde der nächste Grand-Prix vom 19. bis 21. Juni in Deutschland am Sachsenring über die Bühne gehen. Bereits zuvor waren mehrere Rennen verschoben worden. Darunter auch die Grossen Preise von Argentinien, den USA und Thailand, die neu im Herbst stattfinden sollen.

Tennis: Saison könnte später als geplant enden

Die Tennis-Saison könnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie später als geplant enden. Nach den zahlreichen Absagen von Events ziehen die ATP und die WTA in Erwägung, die Saison über das ursprünglich im November vorgesehene Ende hinaus zu verlängern. Derzeit ruht die Tennis-Tour bis mindestens 13. Juli. Derweil prüfen die Organisatoren der Australian Open für Januar 2021 bereits Szenarien wie ein Turnier ohne Zuschauer oder eine Quarantäne im Vorfeld.