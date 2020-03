Legende: Ebenfalls Opfer der Corona-Krise CHIO Aachen Keystone

Reiten: CHIO Aachen wird verlegt

Das bedeutendste Reitturnier der Welt werde nicht wie geplant vom 29. Mai - 7. Juni stattfinden, teilte der deutsche Veranstalter mit. Vorrangiges Ziel ist es, das Turnier zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 zu organisieren.

Eishockey: KHL beendet Saison

Die KHL hat die laufenden Playoffs abgebrochen und die Saison vorzeitig beendet. Das teilte die Liga am Mittwoch mit. Eine Ausweitung des Spielbetriebs bis im Sommer wurde damit verworfen. Zuvor hatten sich bereits Jokerit Helsinki (Finnland) sowie Barys Nur-Sultan (Kasachstan) aus dem Wettbewerb zurückgezogen.

American Football: Beschränkter Zutritt auf Team-Areale

Die NFL hat ihre Klubs angewiesen, sämtliche Teameinrichtungen zu schliessen. Die Massnahmen sollen zunächst bis zum 8. April gelten. Alle NFL-Klubs hatten ihren Spielern bereits zuvor untersagt, das Gelände zu betreten. Ab Mittwochabend erhält nun nur noch das medizinische und das Sicherheitspersonal Zutritt.

Eishockey: NHL verlängert Massnahmen

Die Schliessung der Geschäftsstellen und Trainingszentren in der NHL soll vom 27. März bis am 6. April verlängert werden. Eine entsprechende Empfehlung teilte die NHL am Dienstag den Teams mit. Die Verantwortlichen der NHL planen weiterhin damit, die Saison zu Ende zu spielen.