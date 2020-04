Football-Profiliga XFL meldet Insolvenz an

Legende: Dieses Bild gibt es nächste Saison nicht mehr Die XFL geht in die Insolvenz. Reuters

Football: XFL ist bereits wieder Geschichte

Die amerikanische Football-Profiliga XFL geht nach dem Abbruch ihrer ersten Saison in die Insolvenz. Das bestätigte das recht vielversprechend gestartete Konkurrenzprodukt zur National Football League (NFL) am Montag. Die XFL hatte zuvor bereits den Betrieb eingestellt und laut ESPN am Freitag fast alle Mitarbeiter entlassen. Nach nur 5 Spieltagen hatte die XFL mit ihren 8 Teams im März aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Saison unterbrechen müssen – damals noch verbunden mit der Ankündigung, zurückzukehren.

Football: Virtuelles Training in der NFL

Spieler und Teams der NFL einigten sich auf ein paar Richtlinien in der Corona-Krise und dürfen kommende Woche mit virtuellem Training beginnen. Mannschaften mit einem neuen Cheftrainer erhielten die Erlaubnis, ab 20. April ihre Spieler in virtuellen Einheiten zu coachen. Alle anderen Teams müssen eine Woche länger warten. Festgelegt ist auch, dass Klubs ihren Profis zwar Ausrüstung zum Trainieren schicken dürfen, der Gesamtwert des Materials 1500 Dollar aber nicht übersteigen darf.