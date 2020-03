Legende: Vorerst kein Fussball in Zilina Der slowakische Klub hat 17 Verträge aufgelöst. Keystone

Fussball: Zilina geht das Geld aus

Der slowakische Spitzenklub MSK Zilina geht als erstes prominentes Opfer der Corona-Krise in die Insolvenz. Der 1909 gegründete 7-fache Meister wurde einem Insolvenzverwalter unterstellt, der umgehend die Verträge mit 17 Spielern auflöste. Diese hatten sich Medienberichten zufolge geweigert, einer Gehaltskürzung von bis zu 80 Prozent zuzustimmen. Zilina hatte die Hauptrunde auf dem 2. Platz beendet.

Tennis: US-Open-Anlage wird umfunktioniert

Auf dem Gelände der US Open gibt es demnächst 350 temporäre Spital-Betten für die von der Coronavirus-Pandemie hart getroffenen Bewohner der Stadt New York. Zudem soll eine der Küchen im Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows zur Zubereitung von täglich 25'000 Essenspaketen genutzt werden. Verteilt werden diese unter anderem an Patienten, Helfer und Schulkinder.

PanAm-Spiele: Athletendorf öffnet Tore

7 Monate nach den Panamerikanischen Spielen in Perus Hauptstadt Lima wird das Athletendorf mit mehr als 1000 Wohnungen seine Tore für die Coronavirus-Patienten öffnen. Am Montag wurden in zwei Wohntürmen 900 Betten für die Intensivbehandlung von an Covid-19 erkrankten Patienten freigegeben.

Rugby: US-Verband meldet Insolvenz an

Der Rugby-Verband der Vereinigten Staaten ist pleite. Wie USA Rugby am Montag bekannt gab, will sich der Dachverband neu strukturieren und finanziell sanieren. Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Spielbetrieb ausgesetzt. Sponsoren haben deshalb Zahlungen reduziert oder eingestellt.