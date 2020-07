Legende: Kein Trainingsbetrieb mehr Die Bucks ziehen die Notbremse. Im Bild: Das Fiserv Forum, die Heimstätte des Basketball-Teams. Reuters/Archiv

Basketball: Mehrere Corona-Fälle bei den Bucks

Auch die Milwaukee Bucks, das beste Team der abgebrochenen Regular Season in der NBA, haben ihr Trainingszentrum wegen einer nicht genannten Anzahl von Coronavirus-Fällen in ihrer Organisation geschlossen. Die Verantwortlichen in Milwaukee planen weiterhin, am Donnerstag nach Orlando in Florida zu reisen, wo am 30. Juli die Meisterschaft mit 22 Teams wieder aufgenommen werden soll. Bis dahin dürfte der Trainingsbetrieb eingestellt bleiben. Vor den Bucks hatten schon die Los Angeles Clippers, die Denver Nuggets und die Miami Heat den Trainingsbetrieb aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Fussball: Coronafall bei Girondins Bordeaux

Beim französischen Erstligisten Girondins Bordeaux ist ein Profi positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub am Montag mitteilte, sei der betroffene Spieler «isoliert und in Quarantäne geschickt» worden. Über die Identität des Spielers wurden keine Angaben gemacht. Bordeaux war nach dem Saisonabbruch in der Ligue 1 am 22. Juni ins Training zurückgekehrt. In der ersten Testreihe vor dem Trainingsstart waren alle Spieler negativ getestet worden.