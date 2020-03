Legende: Solche Bilder wird man dieses Jahr an Innerschweizer Kantonalfesten nicht sehen. Keystone

Schwingen: Sämtliche ISV-Kantonalfeste verschoben

Der Innerschweizer Schwingverband ISV hat sich aufgrund der Corona-Krise entschieden, sämtliche Kantonal-Schwingfeste um ein Jahr zu verschieben. Wie der ISV in einem Communiqué schreibt, werden die Schwingfeste «von den gleichen Organisatoren an den gleichen Orten» im Jahr 2021 durchgeführt. Die Verschiebung geschehe in Absprache mit den diesjährigen OK wie auch den Nachfolgeorganisatoren. Die Kranzfestsaison hätte am 3. Mai mit dem Zuger Kantonalfest in Baar eröffnet werden sollen.