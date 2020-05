Legende: Spendet für Mahlzeiten Roger Federer mit seiner Foundation. Keystone

Tennis: Eine Million Dollar von Roger Federer Foundation

Die Roger Federer Foundation unterstützt in der Corona-Krise Familien in Afrika. Die Stiftung des 38-jährigen Baselbieters gab bekannt, eine Million Dollar für Mahlzeiten zur Verfügung zu stellen. Über Partnerorganisationen wird das Essen an 64'000 Kinder und deren Familien verteilt. Roger Federer und seine Ehefrau Mirka hatten ihrerseits schon Ende März eine Million Franken gespendet, die den am stärksten gefährdeten Familien in der Schweiz zukam.