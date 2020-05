Legende: Titelverteidigung erst 2021 Der Schweizer Jérémy Desplanches ist amtierender Europameister über 200 m Lagen. Freshfocus

Schwimmen: EM findet im Mai 2021 statt

Der europäische Schwimm-Verband LEN hat einen neuen Termin für die EM in Budapest bekanntgegeben. Wie die LEN am Dienstag mitteilte, soll die EM vom 10. bis 23. Mai 2021 in der ungarischen Hauptstadt stattfinden. Die kontinentalen Titelkämpfe hätten ursprünglich im Mai dieses Jahres ausgetragen werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren sie im März jedoch verschoben worden. Zunächst war als möglicher Ausweichtermin der August ins Auge gefasst worden. In der vergangenen Woche hatten die Ausrichter aber bereits angekündigt, dass dies nicht realisiert werden könne.