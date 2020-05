Legende: Erklärungsbedarf LASK-Trainer Valérien Ismaël äussert sich zu den Vorwürfen. Keystone

Fussball: Verfahren gegen LASK

Die österreichische Bundesliga hat ein Verfahren gegen den Linzer ASK eingeleitet. Der Liga wurden Videos übermittelt, welche die Abwicklung eines Mannschaftstrainings zeigen. Derzeit sind aber wegen der Corona-Vorgaben nur Einheiten in Kleingruppen und in vorgegebenen Abständen erlaubt. Die übrigen Klubs der obersten Liga äusserten sich empört über das Verhalten des LASK. Die Linzer wiederum hatten ihrerseits «Wirtschaftsspionage» beklagt. Der Strafrahmen wegen eines möglichen Verstosses gegen den Grundgedanken des Fairplay reicht von einer Ermahnung über eine Busse und Punkteabzüge bis zum Zwangsabstieg und dem Ausschluss aus dem ÖFB.

Fussball: Positive Coronatests bei Besiktas Istanbul

8 Angestellte von Besiktas Istanbul sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das habe sich am Mittwoch bei weiteren Untersuchungen aller Spieler und Mitarbeiter ergeben, teilte der Klub am Donnerstag mit. Zur Identität der Infizierten gab es zunächst keine Informationen. Damit ist unklar, ob Spieler betroffen sind. Besiktas hatte bereits am 9. Mai bekanntgegeben, dass ein Spieler und ein Mitarbeiter positiv getestet worden seien. In der Türkei soll die Meisterschaft ab dem 12. Juni ohne Zuschauer wieder aufgenommen werden.

Rad: Britannien-Rundfahrt abgesagt

Die für September geplante Britannien-Rundfahrt ist wegen der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben worden. Das teilten die Veranstalter mit. Das seit 2004 ausgetragene Etappenrennen hätte am 6. September in Cornwall gestartet werden sollen und soll nun 2021 mit der gleichen Streckenführung nachgeholt werden.