Mountainbike: Keine WM im 2020

Die Mountainbike-WM, die vom 25. bis 28. Juni in Albstadt in Baden-Württemberg hätten stattfinden sollen, wurden endgültig abgesagt und werden nicht zu einem späteren Termin nachgeholt. Bisher waren die Titelkämpfe wegen der Corona-Krise nur verschoben, eine Austragung im kommenden Jahr schien nicht in Frage zu kommen. 2021/22 sollen wieder Mountainbike-Weltcups in Albstadt stattfinden.

Triathlon: Ironman Switzerland auf 13. September verschoben

Einen Tag nach der Absage des Ironman Switzerland in Thun meldet der gleiche Veranstalter die Neuansetzung des Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona auf den 13. September. Der ursprüngliche Termin vom 7. Juni war wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden.

Behindertensport: Para-Leichtathletik-WM erst 2022

Die ursprünglich für das kommende Jahr geplante Para-WM der Leichtathleten findet wegen der Paralympics-Verschiebung erst 2022 statt. Wie das Internationale Paralympische Komitee am Donnerstag bekannt gab, sollen die Spiele nun vom 26. August bis zum 4. September 2022 ausgetragen werden. Ursprünglich waren sie im September 2021 vorgesehen.