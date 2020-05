New York öffnet Trainingsstätten für Profiteams

Legende: Die Heimstätte der Baseball-Klubs New York Yankees Yankee Stadium. Keystone

Allgemein: Im «Big Apple» wird wieder trainiert

Der US-Bundesstaat New York gestattet seinen professionellen Sportteams die Rückkehr zu den Trainingsstätten. Das gab Gouverneur Andrew Cuomo bekannt. Allerdings müssen sämtliche Aktivitäten zunächst hinter verschlossenen Türen stattfinden. New York hatte in den letzten Wochen im Zuge der Corona-Pandemie fast 30'000 Todesopfer zu beklagen, zuletzt wurden die Zahlen als rückläufig bezeichnet.