Jenny Stadelmann steht an der Badminton-EM, die in Krakau im Rahmen der European Games ausgetragen wird, dank ihrem Viertelfinal-Sieg auf dem Podest.

Coup an Badminton-EM

Legende: Hat nun sogar EM-Gold im Visier Jenny Stadelmann. imago images /Siegfried Dammrath

Die Schweiz jubelt über die erst 3. EM-Medaille auf Elite-Stufe. Sie geht auf das Konto von Jenny Stadelmann. In welcher Farbe die Auszeichnung glänzen wird, steht noch nicht fest – es ist die ganze Palette von Gold über Silber bis zu Bronze, die an beide unterlegenen Halbfinalistinnen geht, denkbar.

Vor der 23-Jährigen aus Bern waren Liselotte Blumer als Europameisterin 1980 und Sabrina Jaquet mit Bronze vor 6 Jahren für die bisherigen Errungenschaften verantwortlich.

Am Ende eine Zitterpartie

Stadelmann wird dank ihrem umkämpften Viertelfinal-Erfolg nun zur Nachahmerin. Durch ein 21:12, 7:21, 21:19 gegen Lianne Tan verdiente sich die Schweizer Nummer 1 die Medaillenspiele.

Sie setzte den Game-Plan gegen die laufstarke Belgierin stark um, spielte offensiv und diktierte mehrheitlich das Geschehen. Nach einer 11:5-Führung in Umgang 3 wurde es nochmals eng. Stadelmann verwertete den 3. Matchball.

Halbfinal-Gegnerin am Samstag ist die Dänin Mia Blichfeldt, zuletzt Finalistin an den Swiss Open in Basel.