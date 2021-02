Das junge Quartett aus dem Oberwallis, das von Elena Stern (26) dirigiert wird, ist seinen Platz an der Sonne wieder los. Nach einem Jahr Unterbruch eroberte am Samstag in Arlesheim Aarau den Schweizer Meistertitel zurück.

Silvana Tirinzoni und Co. zeigten im Baselbiet ein glänzendes Turnier ohne eine einzige Niederlage (bei 11 Siegen). In der Best-of-3-Finalserie gegen die entthronten Oberwalliserinnen liessen sie auf ein 6:4 nach Zusatz-End am Freitagabend nur rund 12 Stunden später ebenfalls nach umkämpfter Entscheidung im 11. End ein 6:5 folgen. Damit sind die amtierenden Weltmeisterinnen von 2019 (im Vorjahr fiel das Turnier der Corona-Krise zum Opfer) nun auch in der Heimat wieder die Nummer 1.

Legende: Sie liegen sich jubeln in den Armen Die neuen Schweizer Meisterinnen Alina Pätz, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander und Silvana Tirinzoni (von links). Keystone