Das Schweizer Männer-Team schlägt Polen an der Curling-EM in Tallinn 9:3 und verbucht seinen 3. Erfolg im 6. Spiel.

De Cruz und Co. nehmen Fahrt auf

2. Sieg in Serie für Männer

Pflichtaufgabe erfüllt. Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz wahren ihre Playoff-Chancen dank einem 9:3-Sieg gegen Aufsteiger Polen.

Bereits nach Spielhälfte führten die Olympia-Dritten Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel und Benoît Schwarz vorentscheidend mit 7:2. Nach einem weiteren Zweierhaus der Curler vom CC Genf gaben die Polen um Skip Bartosz Dzikowski nach 7 Ends die Partie auf.

Um 18 Uhr bietet sich den Schweizern gegen Russland die Chance, erstmals in diesem Turnier auf eine positive Sieg-/Niederlagen-Bilanz zu kommen. Die abschliessenden Gegner der Schweiz in der Round Robin heissen am Mittwoch und Donnerstag Deutschland und Norwegen.