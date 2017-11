4. Sieg für Schweizer Curler

Die Schweizer Curler sind an der Heim-EM in St. Gallen auch nach dem 4. Spiel ungeschlagen. Das Team um Skip Peter De Cruz kanterte Italien mit 8:2 nieder.

Die Entscheidung war bereits nach dem 4. End gefallen, als die Schweizer gleich vier Steine stahlen und zum 8:1 davonzogen. Nach dem 6. End, dem frühest möglichen Zeitpunkt, gaben die Italiener auf.

Frauen-Match im Livestream

De Cruz und Co. treffen am Nachmittag auf Russland. Das Frauen-Team misst sich am Mittag ebenfalls mit Russland (im Livestream in der SRF Sport App) und am Abend mit Schweden.